Во дворе военкомата в Невском районе произошел взрыв

Самодельное взрывное устройство сработало во дворе военкомата на улице Крупской в Невском районе Петербурга. СВУ взорвалось в вентиляционной шахте, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу, сообщает 5 сентября «Фонтанка».
Фото: Полина Пучкова
Вентиляционная шахта получила незначительные повреждения. По предварительной информации, взрывное устройство состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой.
Данных о пострадавших не поступало.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и ФСБ.