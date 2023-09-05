Во дворе военкомата в Невском районе произошел взрыв

Самодельное взрывное устройство сработало во дворе военкомата на улице Крупской в Невском районе Петербурга. СВУ взорвалось в вентиляционной шахте, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу, сообщает 5 сентября «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова Фото: Полина Пучкова

Вентиляционная шахта получила незначительные повреждения. По предварительной информации, взрывное устройство состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой.

Данных о пострадавших не поступало.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и ФСБ.

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