Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Во дворе военкомата в Невском районе произошел взрыв

Самодельное взрывное устройство сработало во дворе военкомата на улице Крупской в Невском районе Петербурга. СВУ взорвалось в вентиляционной шахте, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу, сообщает 5 сентября «Фонтанка».

Фото: Полина Пучкова

Фото: Полина Пучкова

Вентиляционная шахта получила незначительные повреждения. По предварительной информации, взрывное устройство состояло из 100-150 граммов пороха и радиомодуля с батарейкой.

Данных о пострадавших не поступало.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и ФСБ.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...