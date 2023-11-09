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В аэропорту Норильска шесть рейсов задержаны из-за ухудшения погоды

В аэропорту Норильска Алыкель задержаны шесть рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Были задержаны рейсы авиакомпаний Noradstar и S7 в Санкт-Петербург, Новосибирск, Минеральные Воды, Москву, Екатеринбург и Красноярск. Продолжительность задержки составила более 6 часов.

По данным надзорного ведомства, более 450 пассажиров ожидают вылета. Норильской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав потребителей.

Вчера в аэропорту Омска из-за ухудшения погодных условий были задержаны рейсы семи авиакомпаний. Полеты планировались в Талакан, Москву, Казань и Санкт-Петербург.

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Александр Киселев

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