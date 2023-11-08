В Омске из-за погодных условий задержаны рейсы семи авиакомпаний

Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по защите прав пассажиров из-за задержки рейсов семи авиакомпаний, сообщает надзорное ведомство. Вылеты были задержаны из-за ухудшения погодных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Объявлена задержка выполнения авиарейсов Nordstar, Red wings, «Россия», «Аэрофлот», «Победа, S7 и «уральские авиалинии», - сказано в сообщении.

Полеты планировались в Талакан, Москву, Казань и Санкт-Петербург.

В середине октября также из-за неблагоприятных метеоусловий в Омске были задержаны рейсы: «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний» в Москву, «Россия» и «Северный ветер» в Санкт-Петербург, «S7» в Новосибирск.

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Александр Киселев