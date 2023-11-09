Девятиэтажную поликлинику в Академическом откроют в 2024 году

Девятиэтажную поликлинику для взрослых пациентов в Академическом районе Екатеринбурга откроют в 2024 году. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. В данный момент строительство завершено на 70%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Новое медучреждение, рассчитанное на 1,2 тыс. посещений в смену, станет одним из самых крупных в городе. Кроме врачебных кабинетов в нем будут несколько операционных, палаты, травмпункт, женская консультация, а также конференц-зал на 299 мест и столовая.

Строительством занимается застройщик «Атомстройкомплекс». Для реализации проекта свердловскими властями был получен инфраструктурный кредит в размере 16,5 млрд руб.

До 2025 года в Свердловской области планируют построить восемь медицинских объектов, из них две больницы появятся в Екатеринбурге.

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Ирина Пичурина