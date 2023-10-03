Построить человечность

«Строительство человечности» — стало главной темой X Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. Одной из составляющих этой темы можно считать строительство социальных объектов — школ, больниц, хосписов. В Екатеринбурге заявлено о нескольких подобных проектах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге ведется строительство нескольких школ и детских поликлиник

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ В Екатеринбурге ведется строительство нескольких школ и детских поликлиник

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Человеку можно помочь

В Свердловской области до 2025 года планируют построить восемь медицинских объектов, из них две больницы появятся в Екатеринбурге, заявляли областные власти. Всего на это выделят 8,8 млрд руб. 4,1 млрд руб. привлекут из федерального бюджета, 363 млн руб.— из областного. Еще 4,5 млрд руб. предстоит привлечь до 2025 года, говорится в сообщении областных властей.

Возводить объекты здравоохранения будут уральские застройщики. Так, строительством новой поликлиники для детей в Железнодорожном районе занимается «Атомстройкомплекс». Детская поликлиника на ул. Готвальда войдет в состав больницы №9 и будет обслуживать жителей микрорайонов Старая и Новая Сортировка. Еще один медицинский объект для детей возведет компания «Стройтэк» на Уралмаше. Поликлиника детской городской больницы №15 будет принимать около 25 тыс. человек , в смену — 700 посещений.

В 2024 году уральский девелопер «Брусника» планирует построить в Екатеринбурге новое здание для хосписа. Реализовывать проект хотят совместными усилиями — представители областной власти и девелопер. Сейчас на улице Челюскинцев работает отделение паллиативной медицинской помощи. Здание попадает в зону будущей застройки “Брусники”. Компания планирует снести здание хосписа и рядом стоящие дома, а квартал вдоль улицы Челюскинцев застроить новыми объектами.

Сейчас девелопер завершает проектирование паллиативного центра на территории ГКБ №14 на Уралмаше. По плану он будет в три раза больше того, что находится на улице Челюскинцев, 5 — сейчас отделение рассчитано на 55 человек, новое сможет принять 185 человек. «В основу концепции центра архитекторы заложили идею рекреации — своеобразного отеля длительного пребывания или дома отдыха, в котором приятно и комфортно находиться. Центр отражает современное представление о паллиативной помощи, которое строится на тезисе “если человека нельзя вылечить, то это не значит, что ему нельзя помочь”»,— прокомментировали в компании. Планируется, что на первом этаже семиэтажного здания в холле будет работать общественный центр — это лобби с буфетом и гардеробом. В главном холле расположится отделение респираторной поддержки с размещением на одного, двух или четверых пациентов, а также санитарные и манипуляционные помещения. Сами отделения паллиативной помощи с палатами будут находиться со второго по шестой этажи.

Сейчас компания обсуждает с региональными властями возможность реализации проекта на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). «В случае успешного завершения переговоров мы приступим к реализации проекта уже в 2024 году»,— прокомментировала директор «Брусники» в Екатеринбурге Наталия Лушникова.

Еще один проект, направленный на помощь людям, планирует реализовать «Синара-Девелопмент». Компания приступила к строительству пансионата для пожилых людей (геронтологического центра) в Академическом районе. Его общая площадь составит более 17 тыс. кв.м. Территория центра будет включать в себя семиэтажное здание с жилыми номерами, административными и медицинскими секторами, многофункциональным залом для мероприятий, а также закрытую прогулочную зону, сенсорный парк, гимнастическую площадку и беседки.

По словам генерального директора «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, строительство ведется по утвержденному графику. «Возводится каркас здания, монолитные работы проводятся на четвертом этаже, кладочные — на первом. Залит фундамент хозяйственно-бытового павильона. Выполнен каркас газовой котельной, монтируется инженерное оборудование газовой котельной, установлены пожарные резервуары объемом 450 кубометров воды. Выполнены фундаменты водозаборных узлов. Ежедневно на площадке трудится около 100 человек»,— прокомментировал Review господин Уфимцев. Всего запланировано 48 одноместных и 99 двухместных номеров, в которых одновременно смогут проживать 246 человек. В эксплуатацию объект планируют сдать к 2024 году.

Все начинается со школ

Одними из ключевых направлений по строительству соцобъектов являются школы. В Екатеринбурге работают более 160 муниципальных школ, в которых учатся 191 тыс. детей. Каждый год число учащихся увеличивается на 8–9 тыс. человек, а по прогнозам, к 2025 году их число пересечет отметку в 200 тыс. человек.

В августе нынешнего года в эксплуатацию был введен новый корпус гимназии №40 по ул. Мичурина в Октябрьском районе. Компания «Стройтэк» завершила строительство, и за парты гимназии сели 1,2 тыс. учащихся. Четырехэтажный корпус включает в себя отдельные входы в начальную и старшую школу, зону ожидания родителей, актовый зал на 450 человек, коворкинг, медиазону, три спортивных зала, а также предметные классы с необходимой аппаратурой.

За счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов девелоперской компанией «Форум-групп» строится «Губернаторский лицей» на 1,2 тыс. мест в микрорайоне Солнечный. По задумке, инфраструктурой лицея смогут пользоваться все жители микрорайона. Как сообщили в администрации города, проект будет введен в эксплуатацию в этом году.

Также к концу нынешнего года другой уральский застройщик — «Атомстройкомплекс» — в рамках государственно-частного партнерства (ГПЧ) завершит работы по строительству здания школы — №41 в Верх-Исетском районе. Прежний объект был построен в 1936 году, а в 2019 году его признали аварийным. “Строительство школы № 41 на 925 мест будет завершено к концу этого года — строители выполняют отделку фасадов, благоустраивают территорию, ведут внутреннюю отделку, монтаж инженерных систем и оборудования. По условиям концессии после ввода объекта компания будет курировать его эксплуатацию — для этого уже создана и активно участвует в работе над объектом специальная управляющая компания”,— прокомментировала пресс-служба «Атомстройкомплекса». К концу 2024 года, также в рамках ГПЧ, компания планирует сдать в эксплуатацию школу в Пионерском поселке на 1,5 тыс. мест на ул. Советской. По информации пресс-службы, сейчас идет возведение коробки здания и устройство сетей. Четырехэтажное здание будет состоять из трех блоков: начальной школы, основной и старшей школы, а также блока общешкольных помещений. В школе разместят спортивно-оздоровительный блок, актовый зал с балконом на 450 мест и библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией. После окончания строительства компания еще в течение пяти лет пообещала следить за технической эксплуатацией объекта.

По словам девелоперов, при реализации данных проектов сложнее всего приходится на этапе согласования проекта, а затем и передаче готового объекта в муниципальную собственность. Часть сложностей связана с реальными ограничениями законодательства — например, антитеррористического. «Вторая значимая проблема — попасть в бюджет строительства школы при выборе мебели и элементов декора. С закрытием западных рынков мы имеем ограниченный ассортимент элементов отделки, мебели, которая проходит по стандартам школы и при этом выглядит актуально и современно»,— прокомментировали в «Бруснике».

Уральские застройщики также участвуют в благотворительных акциях. Так, в прошлом году в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Малом Истоке (Екатеринбург) открыли игровую площадку и спортивный корт, построенные на средства уральских девелоперов. Организаторами проекта выступили мэрия и ИД «Коммерсантъ-Урал». Инвесторами проекта стали ведущие уральские застройщики. На территории детского центра были высажены деревья, появились новые игровые площадки, качели, скамейки, песочница, а также новый корт для игры в хоккей и футбол.

Василиса Алексеева