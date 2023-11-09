Петербуржцев предупредили о тумане утром 9 ноября

Жители Санкт-Петербурга утром 9 ноября могут столкнуться с туманом на улицах. В пресс-службе ГУ МЧС по городу рассказали, когда проявится погодное явление.

По информации ведомства, примерно с 9:30 до 11:30 в Северной столице местами ожидается туман. Уточняют, что видимость составит 500 метров и менее.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале указал, что погоду в городе сформирует приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. В связи с этим в Петербурге будет облачно, выпадут осадки.

«Температура воздуха +6…+8°, по области +4…+9°. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы»,— указал синоптик.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что жителей Петербурга о сильном тумане предупреждали также 5 ноября.

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