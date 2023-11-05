МЧС предупредило автомобилистов о сильном тумане в Петербурге

С официальным предупреждением водителей выступило утром 5 ноября управление МЧС по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие часы в городе местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее, сообщили в ведомстве спасателей.

Автомобилистов и пешеходов просят быть предельно внимательными.

В целом, по данным синоптиков, в воскресенье в Петербурге будет дождливая погода. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток будет удерживаться на отметке в районе +5...+7 градусов.

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