Ученые СПбГУ пришли к открытию личинок паразитических червей с разделением труда

Ученые СанктПетербургского государственного университета и Зоологического института РАН совместно с представителями сообщества из Австрии, Японии, Швеции и США открыли новую форму паразитических червей, которая представляет собой агрегат из полиморфных личинок, сцепившихся хвостами.

На странице петербургского вуза сообщили о сделанном открытии. Подобного паразита около берегов Окинавы нашел подводный фотограф и дайвер Рио Минемизу из Японии. Он сделал снимок, а затем достал из воды небольшое животное, которое напоминало шар с парой десятков отростков, движение существа осуществлялось из-за их деятельности. Образец был направлен в Венский медицинский университет, а затем продемонстрирован и другим ученым.

«Нам совместно с коллегами удалось подробно исследовать строение этого образца, выяснить его таксономическую принадлежность и даже предположить, чем объясняется его любопытный внешний вид, который мы ранее не встречали»,— отметила один из авторов исследования, ассистент кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ Дарья Крупенко.

Такие паразиты могут сменять несколько хозяев и морфологически контрастные стадии в ходе жизненного цикла. Их особенность заключается в том, что взрослая особь откладывает яйца, из которых появляются личинки. Они в дальнейшем находят себе хозяина и начинают размножаться, появляются церкарии (следующая стадия). Именно их существование и установили ученые СПбГУ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ученый Алексей Екимов, выпустившийся в 1967 году из Ленинградского государственного университета, получил Нобелевскую премию по химии.

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