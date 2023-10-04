Выпускник Ленинградского университета получил Нобелевскую премию по химии

78-летний ученый Алексей Екимов, в 1967 году окончивший физический факультет Ленинградского государственного университета, стал лауреатом Нобелевской премии по химии, сообщил Нобелевский комитет на своем официальном сайте.

Награду с ним разделили два других ученых: Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт, США) и Луис Брюс (Колумбийский университет, США). Награду присудили за открытие и синтез квантовых точек. Премию вручат 10 декабря в Стокгольме.

Квантовые точки — наночастицы настолько маленькие, что их размер определяет их оптические свойства, что определяется квантовыми эффектами. Сейчас изучение квантовых точек это одно из перспективных направлений науки. Они уже используются при создании телевизоров и ламп, а также хирургами при проведении операций.

Алексей Екимов стал первым, кто синтезировал квантовые точки из хлорида меди в стеклянной матрице. Открытие было сделано в 1981 году, когда ученый работал в Государственном оптическом институте имени Вавилова в Петербурге. Публикация об этом была опубликована на русском языке в советском научном журнале, поэтому открытие долгое время оставалось незамеченным в научных кругах.

Алексей Екимов в 1967 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1974 года стал кандидатом физико-математических наук, в 1989 году защитил докторскую диссертацию. В Петербурге работал в Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе и в Государственном оптическом институте имени С.И. Вавилова. С 1999 году живет и работает в США.

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