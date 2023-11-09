В Самарской области на участках площадью почти 20 га обнаружена свалка отходов

Строительный мусор и отходы животноводства обнаружены в Ставропольском районе Самарской области на двух сельхозучастках площадью 19,7 га. Их выявило территориальное Управление Россельхознадзора во время выездного обследования.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Сааратовской и Самарской областям

«Участки захламления на сельхозземлях занимали 328 кв. м»,— говорится в сообщении.

В связи с этим контрольный орган объявил предостережение владельцу земельных участков. Также собственнику территории предложили очистить ее. В итоге мусор был убран. Также владелец участков освободил их от растительности.

Ранее в Самарской области произошел разлив нефти на площади более 200 кв. м. Это случилось на земельном участке сельскохозяйственного назначения в Большечерниговском районе.

Георгий Портнов