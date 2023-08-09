В Самарской области произошел разлив нефти на площади более 200 кв. метров

Возбуждено административное дело по факту разлива нефти в Большечерниговском районе. Происшествие случилось на земельном участке сельскохозяйственного назначения. Информацию разместило Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Фото: Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям

Нефть разлилась на территории площадью 218 кв. м. Причиной происшествия стал прорыв трубопровода.

Специалисты произвели отбор почвенных проб на химико-токсикологические показатели и направили их на экспертизу. В настоящее время расследование дела продолжается.

Ранее в Самарской области нефть залила трассу М5 из-за ДТП с грузовиком и иномаркой. Происшествие случилось в июне текущего года.

Георгий Портнов