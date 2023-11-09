Оптовая торговля в Петербурге за 9 месяцев сократилась почти на 20%

В Санкт-Петербурге оптовая торговля за период с января по сентябрь 2023 года сократилась на 20% по сравнению с аналогичным временным отрезком 2022 года. Такие данные приводит «Деловой Петербург» со ссылкой на Петростат.

В первом месяце осени оборот организаций в Северной столице достиг 2,2 трлн рублей (-7% к сентябрю 2022 года). Если же брать сумму за 9 месяцев, то отставание от прошлого года составляет 16,8%.

В сфере оптовой торговли наблюдается заметный спад показателей. Если же в сентябре был достигнут небольшой прирост, +0,5%, то с начала года уровень сократился на 19,5% относительно 2022 года.

Пока здесь наблюдается такая картина, розница демонстрирует рост (+7,2% за 9 месяцев). Положительные показатели наблюдаются также в сфере услуг по транспортировке и хранению (+20,1%). Предполагают, что это связано с активной реализацией накопленных товаров и освобождением складских помещений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в «Яндекс Лавке» появилась функция заказа готовых блюд петербургских ресторанов.

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