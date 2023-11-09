В Оренбуржье трем иностранцам грозит тюрьма за незаконное пересечение границы РФ

Направлено в суд уголовное дело в отношении трех граждан иностранного государства в Оренбургской области. Им инкриминируется пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Следствие установило, что ночью 13 июля текущего года трое мужчин в Первомайском районе незаконно пересекли государственную границу России и Казахстана и продолжили двигаться вглубь территории РФ. Силовики задержали подозреваемых в Мордовии.

Было возбуждено уголовное дело. Иностранцы арестованы. Ранее было утверждено обвинительное заключение по делу.

Процесс по нему будет проходить в Первомайском районном суде Оренбургской области. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Георгий Портнов