Новосибирские дрессировщики обжаловали изъятие зоозащитниками пяти медведей

В Центральный райсуд Новосибирска поступило заявление от дрессировщиков Сергея и Марины Герасимовых, в котором они требуют признать недействительными протокол о безвозмездном изъятии у них пяти бурых медведей и других животных (кошек и собак), сообщает пресс-служба суда.

Дрессировщики утверждают, что при составлении протокола изъятия представитель Росприроднадзора допустил ряд нарушений. Например, указана недостоверная информация об отсутствии владельца медведей. Как заявляют дрессировщики, все необходимые документы у них есть, также, с их слов, медведи были приобретены законным способом для работы в госкомпании Росгосцирк. Суд рассмотрит заявление 4 декабря.

В октябре в Госдуму был внесен законопроект о запрете использовать животных в цирках. Его инициировали лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. По данным авторов законопроекта, в феврале 2022 года прокурорская проверка деятельности цирков, приютов и зоопарков выявила 116 фактов незаконного использования животных и 48 случаев жестокого обращения с ними.

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Александр Киселев