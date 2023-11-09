На набережной Оренбурга предложили поставить скамью примирения

Скамья примирения с видом на Урал и Зауральную рощу может появиться на набережной Оренбурга. Об этом сообщил глава города Сергей Салмин.

В настоящее время ведутся работы по возрождению губернаторского садика в Оренбурге, который был заложен в городе в начале XIX века. На объекте уже восстановлен Елизаветинский спуск.

В текущем году продолжается благоустройство территории. Кроме того, заканчивается реконструкция фонтана.

Также восстановлен объект «Сухая речка». В перспективе через него будет установлен мостик.

Ранее было установлено, что на набережной Оренбурга выстроен самый длинный прилавок в России. Его протяженность составляет 300,7 м.

Георгий Портнов