На набережной Оренбурга предложили поставить скамью примирения
Скамья примирения с видом на Урал и Зауральную рощу может появиться на набережной Оренбурга. Об этом сообщил глава города Сергей Салмин.
В настоящее время ведутся работы по возрождению губернаторского садика в Оренбурге, который был заложен в городе в начале XIX века. На объекте уже восстановлен Елизаветинский спуск.
В текущем году продолжается благоустройство территории. Кроме того, заканчивается реконструкция фонтана.
Также восстановлен объект «Сухая речка». В перспективе через него будет установлен мостик.
Ранее было установлено, что на набережной Оренбурга выстроен самый длинный прилавок в России. Его протяженность составляет 300,7 м.