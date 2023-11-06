В Екатеринбурге скончался директор ЦК «Эльмаш» Анатолий Бахарев

В Екатеринбурге на 69-ом году жизни умер заслуженный работник культуры РФ и директор Центра культуры «Эльмаш» Анатолий Бахарев. Как сообщил директор окружного Дома Офицеров Андрей Зуев, у погибшего случился инфаркт.

«Всю свою жизнь он служил культуре. Воспитывал артистов, долгое время курировал культурно-досуговую сферу Екатеринбурга. Много лет возглавлял центр культуры «Эльмаш». В какой-то степени мы все его воспитанники. Светлая память и Царствия Небесного», —написал Андрей Зуев.

Напомним, ранее в Среднеуральске простились с 33-летним рэпером Simaga (Александр Круть). Прощание прошло 25 октября на Павловском кладбище Среднеуральска.

Виталий Красиков

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