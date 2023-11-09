В Дженине на Западном берегу идут столкновения палестинцев и израильской армии

Израильские военные штурмуют город Дженин на Западном берегу реки Иордан «с нескольких фронтов», сообщил телеканал Al Mayadeen. Утверждается, что начались ожесточенные столкновения.

По данным телеканала, Израиль получает подкрепление из окрестных Аль-Джаламы и Мукабилы, но сталкиваются с «ожесточенным сопротивлением при попытках продвижения».

Столкновения на Западном берегу происходят на фоне войны Израиля и «Хамаса», которая длится с 7 октября в секторе Газа. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которой стало 1,4 тыс. израильтян, было ранено 5,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию. В секторе Газа погибло уже около 10,3 тыс. палестинцев. Большинство из них — это женщины и дети. 26 тыс. человек ранены. На Западном берегу убиты 150 палестинцев, ранены 2,4 тыс.

О продолжающейся войне — в материале «Ъ» «Взрыв Газы».

Леонид Уварчев