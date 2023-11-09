Мэрия Уфы подала новый иск к компании ПСК-6

Администрация Уфы обратилась в арбитражный суд Башкирии с иском к ООО «Специализированный застройщик “Строительное управление №17 ПСК-6“», следует из картотеки дел суда. Дата судебного заседания пока не назначена.

По информации «Ъ-Уфа», мэрия просит обязать застройщика подписать дополнительное соглашение к договору о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Айской, 8 Марта, Владивостокской, Революционной.

СУ №17, как ранее сообщал «Ъ-Уфа», получило право на застройку квартала в 2019 году от ООО «Строймонтаж».

Мэрия Уфы планирует обязать застройщика реконструировать социальные объекты в квартале — детский сад №100 и лицей №107, а также построить два детских сада.

Похожий иск мэрия Уфы в начале октября направила в суд в отношении ООО «Специализированный застройщик “Строительное управление №7 ПСК-6“». Ближайшее судебное заседание назначено на 4 декабря.

Предыдущие попытки администрации Уфы возложить на застройщиков обязанности по возведению или реконструкции образовательных учреждений успехом не увенчались. Так, арбитражный суд Башкирии отклонил соответствующий иск мэрии к ООО «Строительное управление №11 “ПСК-6”». Мэрия просила суд обязать застройщика подписать дополнительное соглашение к договору развития застроенной территории в квартале улиц Кремлевской, Кольцевой, Коммунаров и Черниковской. В допсоглашении должен был быть прописан перечень объектов социальной инфраструктуры, которые застройщик должен возвести и передать муниципалитету в собственность.

Похожие иски администрации к АО «Инвестиционно-строительный комитет Уфы» и ООО «Специализированный застройщик “Агидель-инвестстрой“» также были отклонены.

Олег Вахитов

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