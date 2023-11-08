Мэрии Уфы не удалось отменить решение по иску ПСК-6

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии, который в июле удовлетворил исковые требования ООО «Специализированный застройщик “Строительное управление №17 ПСК-6“». Суд обязал администрацию Уфы продлить срок действия договора о развитии застроенной территории, ограниченной улицами Айской, 8 Марта, Владивостокской, Революционной, до середины 2027 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», СУ №17 получило право на застройку территории в 2019 году от ООО «Строймонтаж». Предыдущий застройщик, заключивший договор с мэрией в 2011 году, обязался в течение шести лет снести 49 жилых домов и пять нежилых зданий, а также капитальные и металлические гаражи, хозпостройки. До 2015 года необходимо было передать муниципалитету жилье для расселяемых граждан и оплатить выкупную цену за изымаемые помещения. В 2019 году суд взыскал с застройщика в пользу города 267,1 млн руб. в качестве возмещения затрат. В том же году «Строймонтаж» переуступил права и обязанности по договору компании группы ПСК-6 перед этим добившись в суде переноса сроков расселения и строительства, соответственно, до середины 2020 и 2022 годов.

В иске к мэрии СУ №17 указало, что столкнулось с препятствиями, не позволяющими в установленный срок выполнить обязательства по договору, поскольку муниципалитет вовремя не расселил дома, подлежащие сносу. Суд первой инстанции согласился с застройщиком.

В апелляционной инстанции представитель мэрии отмечал, что в иске не был указан конкретный срок бездействия администрации, на который застройщик просил продлить срок договора, а также просил «установить вину самого истца в нарушении срока выполнения обязательств по договору».

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не согласился с доводами мэрии. По его мнению, администрация допустила просрочку с декабря 2017 года, когда суд обязал ее принять решения об изъятии объектов недвижимости, подлежащих сносу. «Указанное бездействие вызвало объективную невозможность осуществления истцом строительства на территории не свободной от прав третьих лиц»,— указано в постановлении суда.

Олег Вахитов

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