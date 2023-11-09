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РФ призвала ЮНЕСКО отреагировать на «выдавливание» русского языка в Латвии, Эстонии и на Украине

РФ призвала ЮНЕСКО отреагировать на «выдавливание» русского языка

ЮНЕСКО должна удвоить усилия по борьбе с дискриминацией в области образования, заявил замглавы МИД РФ Алексей Панкин. Замминистра обратил внимание на «выдавливание» русского языка в Латвии, Украине и Эстонии. Господин Панкин возглавлял российскую делегацию на 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО.

«ЮНЕСКО следует удвоить усилия, направленные на борьбу с дискриминацией в области образования. Мы призываем встать на защиту детей, принадлежащих национальным меньшинствам, и реагировать на жесткое выдавливание русского языка из систем образования Латвии, Украины и Эстонии»,— сказал замминистра (цитата по ТАСС). Он назвал неприемлемой ситуацию, когда журналисты, культурное и природное наследие, языки, учащиеся и другие делятся на «достойных и не достойных содействия и внимания, на "своих" и на "чужих"».

Алексей Панкин считает, что ЮНЕСКО затронул «системный кризис», который стал следствием «двойных стандартов, избирательного подхода и просчетов». Он назвал тупиковым путь «украинизации» повестки в организации. Замминистра призвал «вернуться к соблюдению буквы и духа Устава ЮНЕСКО» и соблюдать «подлинную многосторонность».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») в сентябре призвал рассмотреть вопрос о выходе России из ЮНЕСКО в связи с критикой организации в отношении законопроекта, разрешающего сплошные рубки в целях туристического освоения Байкала. ЮНЕСКО считает, что принятый Госдумой в первом чтении законопроект ослабит стандарты допустимого воздействия на экосистему Байкала.

Леонид Уварчев

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