«Реалы» выходят парой

На групповом этапе футбольной Лиги чемпионов состоялись оставшиеся матчи четвертого тура. В квартете D определились уже обе команды, которые продолжат выступление в play-off. Это выяснилось после того, как «Реал Сосьедад» переиграл «Бенфику» — 3:1, а «Интер» победил «Ред Булл Зальцбург» — 1:0. Также в весеннюю часть турнира досрочно вышли «Бавария» и мадридский «Реал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent West, Reuters Фото: Vincent West, Reuters

В группе D после трех туров лидировали «Реал Сосьедад» и «Интер», имевшие по семь очков, притом что постоянный участник Лиги чемпионов «Бенфика» была на нуле. У знаменитого португальского клуба оставалась последняя возможность все-таки включиться в борьбу. После поражения от «Реала Сосьедад» у себя в Лиссабоне он отправился в Сан-Себастьян, где ему противостоял сверхмотивированный соперник, который хотел оформить выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бенфика» пропустила уже в самом начале встречи, когда хозяева витиевато разыграли угловой и мяч прилетел к Айену Муньосу, у которого вместо удара получился голевой пас на голову Микелю Мерино. К 11-й минуте гости уступали 0:2 после того, как их опорник Флорентину Луиш отдал неудачную передачу назад и капитан «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль перехватил ее, убежав один на один с голкипером Анатолием Трубиным.

«Бенфика» поплыла, и вскоре Мерино опять отличился со стандарта. Ей не помогло даже то, что VAR отменил этот гол, зафиксировав у забивавшего едва заметное касание рукой. На 21-й минуте Андер Барренечеа безукоризненно пробил верхом в дальний угол из пределов штрафной площади, и счет стал 3:0 в пользу басков. А потом еще Браис Мендес угодил в штангу с пенальти, назначенного за снос Оярсабаля. «Реал Сосьедад» просто разрывал лиссабонцев, которые не играли, а скорее ждали, когда закончится кошмарный для них первый тайм.

В перерыве «Бенфика» все же собралась и быстро отквитала один гол усилиями Рафы Силвы. Впрочем, хозяева не позволили ей повернуть матч в непредсказуемое русло и удержали двойное преимущество — 3:1. Отметим, что на 78-й минуте на замену вышел российский легионер испанской команды Арсен Захарян. Учитывая, что «Интер» в Зальцбурге обыграл местный «Ред Булл» — 1:0, «Реал Сосьедад» вместе с миланцами досрочно пробились в следующую стадию турнира. Ведь «Зальцбург» за два тура до финиша они уже опережают на семь очков.

В группе А еще больше упрочила лидерство «Бавария», которая также гарантировала себе участие в play-off. Победив «Галатасарай» в Стамбуле, она повторила это и дома. Правда, хозяева очень долго не могли сломить упорное сопротивление турецкого клуба. Только на 80-й минуте Гарри Кейну удалось забить в своем фирменном английском стиле после подачи Йозуа Киммиха со штрафного. И тут же англичанин сделал дубль в контратаке, когда Матис Тель вывел его на пустые ворота. В компенсированное время Седрик Бакамбу лишь распечатал ворота Мануэля Нойера, который недавно вернулся в состав после длительного перерыва, связанного с тяжелой травмой, и проводил первый матч в нынешней Лиге чемпионов.

Тем временем что-то невероятное происходило в противостоянии «Копенгагена» и «Манчестер Юнайтед». Казалось, что у английского гранда не возникнет проблем на арене «Паркен». Датский нападающий гостей Расмус Хёйлунн не пожалел родной клуб, в котором не так давно начинал свою карьеру и за который сейчас играет его младший брат Оскар. Сперва он замкнул прострел Скотта Мактоминея, а затем добил мяч в сетку после удара Алехандро Гарначо. Но все перевернулось, когда другой форвард манчестерцев Маркус Рашфорд схлопотал прямую красную карточку за грубость в конце первого тайма. И еще до перерыва Мохамед Эльюнусси с передачи Диогу Гонсалвеша, а потом и сам португалец с пенальти сравняли счет. Причем к основному времени первой половины судья добавил аж 13 минут. Во втором тайме «Юнайтед» вырвался вперед, когда Бруну Фернандеш тоже реализовал пенальти. Однако Лукас Лерагер и Руни Бардагжи после навесов в штрафную добыли для хозяев фантастическую победу 4:3. В итоге у «Баварии» 12 очков, у «Копенгагена» и «Галатасарая» — по четыре, а у «Манчестера» — три.

Четвертую победу подряд одержал в группе С и завоевал путевку в play-off «Реал». На «Сантьяго Бернабеу» мадридцы спокойно раскатали «Брагу» — 3:0. При этом в дебюте защищавший их ворота Андрей Лунин отразил пенальти, который исполнял Альваро Джало. У хозяев забивали Браим Диас, Винисиус Жуниор и Родриго, а присутствие на поле их лучшего бомбардира Джуда Беллингема даже не понадобилось, тем более что у него была микротравма.

А вот «Наполи» неожиданно не смог одолеть в Неаполе «Унион», который не только в Лиге чемпионов потерпел три поражения, но и в немецком первенстве выступает из рук вон плохо, опустившись в зону вылета. Хозяева повели благодаря голу Маттео Политано, однако Датро Фофана лишил их победы. Так что берлинцы взяли первое очко, хотя и неаполитанцы с семью пока могут чувствовать себя в безопасности, так как у «Браги» по-прежнему три балла.

В группе В на первом месте с девятью очками закрепился «Арсенал», который в Лондоне разобрался с «Севильей» — 2:0. В другом матче ПСВ выиграл 1:0 у «Ланса» и с пятью баллами обошел французский клуб по дополнительным показателям. Севильцы с двумя очками четвертые.

Александр Ильин