Зеленский подписал указ о подготовке к переговорам о членстве в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский раздал поручения правительству по поводу переговоров о вступлении в Евросоюз. Они содержатся в указе, который опубликован на сайте главы государства. Документ вступил в силу после опубликования.

Указ содержит семь поручений. Правительство должно обеспечить завершение выполнения рекомендаций Еврокомиссии и после инициировать проведение консультаций по определению «организационных аспектов» переговоров. Далее кабмин должен внести предложения о создании переговорной делегации. Правительству необходимо принять меры для улучшения взаимодействия органов власти в рамках выполнения задач от ЕК, подготовить Новую национальную программу адаптации законодательства Украины к нормам Евросоюза и усовершенствовать порядок подготовки актов, направленных на имплементацию европейского права и выполнение обязательств Украины. О ходе подготовки к переговорам правительство должно информировать Владимира Зеленского.

Еврокомиссия 8 ноября высказалась за начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС. Грузии рекомендовано предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Окончательное решение примут лидеры стран ЕС в декабре. Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова сообщала, что Украине нужно выполнить четыре условия для начала переговоров: увеличить штат Национального антикоррупционного бюро, внести правки в закон о декларировании имущества, принять закон о лоббировании, выполнить рекомендации Венецианской комиссии по национальным меньшинствам.

Подробнее о перспективах вступления — в материале «Ъ» «ЕС в конце тоннеля».

Леонид Уварчев