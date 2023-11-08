«Маршак» окуклился

Девятый детский театральный фестиваль «Маршак», прошедший в дни осенних каникул с 28 октября по 6 ноября, включил в себя 47 мероприятий. По данным организовавшей форум дирекции Платоновского фестиваля, на «Маршак» пришли более 10,5 тыс. человек. Одним из главных трендов фестиваля стали спектакли с разными формами кукольного театра: из 13 спектаклей их так или иначе использовали восемь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Парфенов Фото: Андрей Парфенов

За десять дней фестиваля «Маршак» на воронежских площадках состоялись 36 показов от 13 театров из Воронежа, Казани, Москвы, Перми, Петрозаводска и Санкт-Петербурга, а также 11 иных событий — лекции, мастер-классы, книжная ярмарка.

Тренд был задан уже на открытии — к нему приурочили премьеру Воронежского театра юного зрителя «Маленький Мук» по сказке Вильгельма Гауфа. Приглашенный режиссер Виктория Печерникова главным героем сделала куклу — таким образом удалось и показать уродливость Мука (в оригинале он не просто мальчик с большой головой, а карлик неприятной наружности), и не дать зрителю проникнуться сочувствием: по словам постановщика, живому актеру всегда начинают сопереживать, а в этом спектакле хотелось сосредоточиться не на внешности героя, а на его внутреннем мире. Куклу водит почти весь мужской состав спектакля. В основном им приходится обращаться с куклой почти в человеческий рост, но есть и маленькие, например в сцене бегов. Для ТЮЗа это был первый такой опыт, помогал артистам актер Воронежского театра кукол Владислав Ефанов. Его театр, в свою очередь, показал на «Маршаке» «Маленькие трагедии» по Пушкину, премьера которых прошла в конце прошлого сезона.

Петербургский театр Karlsson Haus привез сразу два кукольных спектакля. В «Зверском детективе» по одноименной популярной книге Анны Старобинец куклы — скорее просто вспомогательные элементы. Расследующие убийство Зайца Барсук и его приемный сын Барсукот используют небольших, но многофункциональных кукол (к ним можно приделывать разные головы, а на них — вешать портреты) для отработки всех фигурантов дела, да еще пару раз мелькают фигурки жуков. Тут больше живого плана, но в нем актеры, за исключением двух главных героев, демонстрируют чудеса мгновенного перевоплощения из одного персонажа в другого. А в «Маме Му» о мечтательной Корове и трезвомыслящем Вороне куклы — уже главный инструмент артистов. И в обеих постановках дети нашли чем поразвлечься, а взрослые — пищу для размышлений.

Еще в двух спектаклях задействованы плоские куклы-тантамарески, которым требуется особая техника: они всегда должны быть развернуты к зрителю, чтобы можно было понять, что происходит на сцене. Яркие фигурки и декорации могли после показов примерить и маленькие зрители.

Частная театральная площадка MON из Казани поставила татарскую сказку «Ак бyре», что в переводе с татарского — «Белый волк». При этом задействованы были драматические актеры, до того кукол не водившие. Волк — один из главных персонажей, который и перевоплощается, и готовит испытания, а если хорошо попросить, то и помогает. Следуя за сюжетом, зрители заодно изучают и слова татарского языка: спектакль сопровождается небольшими обучающими вставками. Однако историю о большой семье падишаха, членам которой выпадают всякие испытания, пришлось сократить до 50 минут: в оригинале она гораздо длиннее.

Частный петербургский театр «Открытое пространство» с помощью тантамаресок показал «Ромео и Джульетту» Шекспира. У его актеров уже был опыт обращения с куклами, но этот — первый именно с плоскими. Для спектакля было изготовлено множество тантамаресок. Фигурки летающих главных героев, их совсем маленькие прозрачные версии и даже просто портреты, прикрывающие только лица актеров; огромные раскрашенные фигурки глав семейств и их же черные, символизирующие гнев и злость; а также вороньи головы, воплощающие все свалившиеся на персонажей беды. По словам создателей, идеей постановки было показать вертепный театр — театр в коробочке, увеличенной до размеров сцены. А для закрепления этой атмосферы была сделана книга-театр по спектаклю с теми же декорациями и фигурками в миниатюре, чтобы дети могли разыграть «Ромео и Джульетту» или любой другой сюжет дома.

Карельский театр кукол привез номинанта на премию «Золотая маска» — гоголевского «Ревизора». Куклами здесь отчасти стали сами актеры. На них были надеты гротескные головы персонажей с глуповатыми выражениями лиц, которые лучше любого грима характеризуют героев. Артистам в таких масках работать крайне сложно — жарко, глухо, небольшой обзор,— но к изображаемым ими уродам привыкаешь мгновенно.

Закрывал фестиваль лауреат «Золотой маски» — спектакль московского Театра кукол имени С.В. Образцова «Белая уточка» по одноименной сказке о княжне, которую в утку превратила ведьма и заняла ее место подле князя. Для постановки обратились, однако, не только к самому произведению, но вообще к русскому фольклору. «Белая уточка» насыщена страшными колыбельными, присказками и наговорами и сама по себе довольно жуткая, чего стоит только ведьма — пугающая черная птица с человеческим лицом. Актеров всего трое, но работают на хитроумной декорации-поляне они за десятерых. Неудивительно, что сильнейшее впечатление спектакль производит на всех.

Александр Прытков, Мария Старикова