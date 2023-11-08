Курс доллара. Прогноз на 9–10 ноября

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Ключевым фактором поддержки рубля останутся обязательства экспортеров по продаже валютной выручки Невысокие волатильность и объемы торгов на валютном рынке, вероятно, связаны с окончанием периода налоговых выплат, в результате которого предложение и спрос на валюту были сбалансированы. Полагаем, что ключевым фактором поддержки рубля останутся обязательства экспортеров по продаже валютной выручки. Временная коррекция нефтяных котировок, по нашему мнению, вряд ли приведет к существенному повышению спекулятивного спроса на валюту. Ориентир на конец недели — 90–92 руб./$.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Курс доллара, вероятно, продолжит консолидироваться около отметки в 92 руб. Рубль выглядит стабильным и не оставляет попыток продолжить укрепление, несмотря на негативное влияние внешних факторов. Цены на нефть продолжают снижение, поскольку риски разрастания конфликта на Ближнем Востоке несколько снизились, при этом не слишком выразительная статистика по внешней торговле Китая возвращает опасения за будущий спрос. Дополнительное давление на сырьевые рынки также исходит со стороны укрепляющегося доллара после серии «ястребиных» комментариев представителей ФРС США. В ближайшие дни курс доллара, вероятно, продолжит консолидироваться около отметки в 92 руб., поскольку для более заметного укрепления рубля потребуются источники дополнительно позитива.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Свежая статистика китайской экономики На текущий момент можно констатировать наличие тренда на умеренное укрепление рубля к доллару. В числе способствующих этому факторов — валютные ограничения, повышения ключевой ставки и последующий рост интереса к рублевым депозитам. Тем не менее это не исключает повышенную волатильность курса национальной валюты на фоне роста геополитической напряженности в мире. Тем временем мировые нефтяные цены снижаются, пробив потолок конца июля, на фоне укрепляющегося курса американского доллара, ожидаемой серии высоких ставок в Европе, а также роста экспорта ОПЕК, ослабившего опасения по поводу сложной ситуации на Ближнем Востоке. Добавили напряженности валютному и энергетическому рынкам и свежая статистика китайской экономики, говорящая об уменьшении спроса на китайский экспорт, а также данные промышленному производству в Германии.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Решение Банка России сделало облигационный рынок еще более привлекательным До конца текущей недели прогнозируем курс в диапазоне 91,5–93 руб./$. Указ об обязательном возврате и продаже части валютной выручки продолжает оказывать позитивное влияние на российскую валюту. Решение Банка России повысить ключевую ставку до 15% сделало облигационный рынок еще более привлекательным. Участники рынка уже активно покупают облигации с фиксированным купоном, делая ставку на определенное укрепление российской валюты. Из важных событий до конца текущей недели выделяем аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США. Изъятие ликвидности из системы может негативно повлиять на аппетит к риску среди участников рынка и, как результат, оказать давление на локальные валюты. Добавим, что с 8 ноября Минфин РФ покупает валюту и золото на 29,6 млрд руб. в день. Это должно стабилизировать российскую валюту около текущих уровней. Дальнейшего существенного укрепления российской валюты пока не прогнозируем.