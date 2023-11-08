Главой Воловского муниципального округа Липецкой области стал Сергей Щеглов

Совет депутатов Воловского округа Липецкой области избрал главой территории Сергея Щеглова. Ранее, когда муниципалитет имел статус района, господин Щеглов занимал аналогичную должность. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

«Муниципалитет Сергею Сергеевичу хорошо знаком. Это его малая родина, которой он добросовестно служит не первый год. Жду хороших результатов в работе по повышению качества жизни в муниципалитете»,— прокомментировал губернатор.

Ранее комитет липецкого облсовета согласовал четыре законопроекта об объединении в первые в регионе «муниципальные округа» ряда сельских поселений, входящих в состав четырех районов — Воловского, Добровского, Измалковского и Становлянского.

Егор Якимов

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