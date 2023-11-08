Совладельцев липецкого станкостроительного предприятия объявили в розыск

Мещанский райсуд Москвы приостановил рассмотрение уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) совладельцев «Липецкого станкостроительного предприятия» (ЛСП) Владимира и Кирилла Петровых. Они объявлены в розыск, рассказали «Ъ-Черноземье» в суде.

Уголовное дело рассматривается с начала 2022 года. За последние четыре месяца заседания неоднократно откладывались из-за неявки подсудимых.

МВД обвинило Владимира и Кирилла Петровых в мошенничестве в марте 2019 года. Изначально в отношении них было выдвинуто лишь одно обвинение, касавшееся закупки у подконтрольного им «Интермаша» на средства госзайма якобы некондиционного продольно-шлифовального станка стоимостью около 40 млн руб. В ходе расследования этого эпизода следствие установило, что акционеры ЛСП причастны к хищению 211 млн руб. у входящего в госкорпорацию «Ростех» АО «Станкопром». Эти средства структурам Петровых были выделены на закупку новых станков для листовой металлообработки, но впоследствии выяснилось, что на липецкое предприятие якобы поставили бывшее в употреблении оборудование.

После задержания предприниматели пробыли полгода под стражей, а потом еще полгода под домашним арестом. Впоследствии меру пресечения им изменили на подписку о невыезде.

В середине прошлого года Советский райсуд Липецка признал Владимира Петрова виновным в неуплате 111 млн руб. налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Ему было назначено два года лишения свободы условно.

Подробнее об этом — в материале «Ъ»

Владимир Зоркий

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