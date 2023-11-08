ФСБ: житель Нижегородской области задержан за попытку вступить в ВСУ

Сотрудники управления ФСБ по Нижегородской области задержали жителя региона по подозрению в попытке уехать в зону боевых действий для вступления в ряды «украинской военизированной организации». По данным ведомства, мужчина, имя и другие данные которого не раскрываются, планировал воевать против России на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ).

Мужчину задержали при попытке выехать на Украину, сообщили в региональном УФСБ. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела об участии в деятельности террористической организации и о госизмене (ст. 205.5 и 275 УК РФ), ему грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В какую именно террористическую организацию планировал вступить нижегородец, не уточняется. ФСБ отмечает, что «сейчас сотрудники спецслужбы разыскивают других возможных причастных к преступлению и устанавливает иные эпизоды».

Александр Кислов