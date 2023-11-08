Нижегородца обвинили в госизмене в пользу Украины

В Нижегородской области сотрудники ФСБ задержали местного жителя, по данным спецслужбы, он пытался выехать на Украину для участия в боевых действиях против России. Нижегородца обвинили в госизмене по ст. 275 УК РФ.

По версии следствия обвиняемый контактировал с представителями украинской военной структуры, признанной террористической в РФ. Фигурант планировал вступить в организацию и принять участие в военных действиях против России.

При попытке выехать из страны мужчину задержали чекисты, а суд решил его арестовать. Сотрудники ФСБ разыскивают других возможных причастных к этому преступлению и проверяют нижегородца на причастность к другим эпизодам. Также расследуется уголовное дело по ст. 205.5 УК РФ об организации террористических структур либо участии в них.

Владимир Зубарев