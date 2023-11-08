Появились подробности задержания в ДНР пособников украинских мошенников

Петербургские оперативники МВД России задержали на территории Донецкой народной республики (ДНР) четверых подозреваемых в мошенничестве под видом привлечения средств для биржевых операций в интернете (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В полицейском главке сообщили, что жертвами становились пенсионеры, которые купились на обещания приумножить свои сбережения с помощью биржевых операций.

По данным полиции, в течение этого года фигуранты принимали участие в качестве структурного звена в схеме по обналичиванию украденных денежных средств. В материалах дела сказано, что похищенные накопления граждан оседали в Киеве. В свою очередь, работники украинского колл-центра обманывали россиян, которые хотели заработать на ценных бумагах. Правоохранители выяснили, что аферисты использовали сайт биржи, который был включен в соответствующий реестр Центробанка как поддельный.

«С целью вывода поступивших от потерпевших денежных средств ими была организована сеть по обналичиванию и конвертации денег на территории Донецкой народной республики. Российские рубли пересылались сообщникам в ДНР, а затем те обменивали их на гривны и направляли на Украину»,— сообщили в пресс-службе МВД России.

«Ъ-СПб» писал, что ущерб от действий злоумышленников превысил три миллиона рублей. В ходе обысков по адресам проживания задержанных и в оборудованных под офисы съемных квартирах изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, а также почти полтора миллиона рублей. Всем четверым фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Андрей Кучеров

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