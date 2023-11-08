Губернатор Петербурга предложил выделить на выборы президента 850 млн рублей

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес поправку ко второму чтению бюджета, согласно которой на организацию и проведению выборов президента России 2024 года из городского бюджета будет выделено 850 млн руб., сообщает «Деловой Петербург».

Та же поправка добавляет 454,5 млн рублей на проведение губернаторских и муниципальных выборов, которые пройдут осенью 2024 года. В первом чтении в бюджете на эти цели предполагалось потратить 1,6 млрд руб. — таким образом, сумма расходов увеличится до 2,05 млрд руб.

В горизбиркоме рассказали «Фонтанке», что средства потратят на новое оборудование для голосования и на проект «Мобильный избирательный участок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на заседании 31 октября Законодательное собрание Петербурга приняло в первом чтении бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

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