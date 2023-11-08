В Воронеже выставили на продажу бизнес-центр за 265 млн рублей

Бизнес-центр Сity Мall в Воронеже на улице 121-й Стрелковой Дивизии, 1Д выставили на продажу за 265 млн руб. Объявление об этом опубликовано на «Авито». Лот включает здание БЦ, отдельно стоящий павильон и два участка под ними общей площадью 2,3 тыс. кв. м. Площадь БЦ —2,1 тыс. кв. м., павильона — 265 кв. м.

БЦ представляет собой четырехэтажное здание «с премиальной и частичной отделкой», введенное в эксплуатацию. Оно оборудовано двумя санузлами, двумя лифтами, системой вентиляции и кондиционирования. В здании, как сообщается в объявлении, есть пожарная и охранная сигнализация, система дымоудаления, зона разгрузки с воротами, рамой и лифтом.

Ранее в Липецке выставили на продажу бизнес-центр с рестораном Openhouse и яхт-клубом на реке Воронеж за 170 млн руб.

Егор Якимов

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