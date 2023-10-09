В Липецке за 170 млн рублей продают бизнес-центр с рестораном и яхт-клубом

Офисный центр с рестораном Openhouse и яхт-клубом на реке Воронеж в Липецке выставили на продажу за 170 млн руб. Объявление опубликовано на ЦИАН.

Речь идет об отдельно стоящем четырехэтажном здании площадью 1,5 тыс. кв. м в 5 км от центра Липецка. Площадь земельного участка в собственности — 3793 кв. м. Объект имеет собственную котельную и инженерные сети, благоустроенную территорию, пирсы для стоянки яхт (до 12 швартовых мест на двух причалах) и акваторию в аренде. На участке расположен пляж, летний павильон и веранда.

На первом этаже здания находится ресторан (174,3 кв. м), на втором — банкетный зал вместимостью до 80 человек. Офисный центр располагается на втором, третьем и четвертом этажах.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Опенхаус» зарегистрировано в 2016 году. Основной вид деятельности — ресторанный бизнес. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Альберт Воронин, директор — Илья Огарков. Выручка в 2022 году составила 20,5 млн руб., убыток — 2,6 млн руб.

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Олег Мухин