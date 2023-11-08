В Саратове не учли предложения архитекторов о благоустройстве Славянской площади

Саратовские чиновники не стали демонстрировать публике предложения Союза саратовских архитекторов по обустройству Славянской площади, сообщили в Telegram-канале общественной организации. В частности член Союза Дмитрий Назимов предлагал объединить будущий сквер на освобожденной от частных домов территории с кварталом «Пентагон», убрав односторонне движение по улице Соколовой и сделав Большую Горную двусторонней.

«Мне кажется, самый гуманный и рациональный подход — это присоединить новый парк в 1,5 га к жилому комплексу „Пентагон“, а скоростные магистрали объединить, расширив до необходимых размеров. Таким образом, жилой массив получит в пользование удобный и безопасный парк», — сообщили архитекторы.

В Союзе напомнили, что совестно с городским комитетом по архитектуре разрабатывали предложения по благоустройству, а совместно с главой района в течение года «изучали каждый дом, снимали, сохраняли всё ценное» для создания «музея артефактов». Архитекторы также посетовали, что проект благоустройства был выбран без конкурса.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на месте бывших частных домов появится сквер между проезжих частей на основе проекта, разработанного в 70-е годы.

Осенью 2021 года спикер господин Володин дал Михаилу Исаеву, который тогда возглавлял город, срок на благоустройство квартала между улицами Чернышевского, Соколовая, Большая Горная и Хвесина до октября 2022 года. Постановление об изъятии земли господин Исаев подписал 28 февраля 2022 года, однако последнее здание на участке начали сносить только на этой неделе.

С поста мэра господин Исаев ушел 23 августа прошлого года, после чего избрался в областной парламент и занял пост спикера. Администрацию Саратова с тех пор возглавляет Лада Мокроусова.

Никита Маркелов

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