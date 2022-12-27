Подготовка проекта второй очереди «Ростовского» кладбища затягивается

В Ростове-на-Дону проект строительства второй очереди кладбища «Ростовское» не готов, хотя действующая зона захоронений заполнена уже на 69,5%, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на МКУ «Служба городских кладбищ».

По данным сайта госзакупок, разработкой проекта второй очереди кладбища занимается ООО «Конструкторское бюро «ГСК «Дон», заключившее контракт с властями города еще в июне 2021 года. Стоимость работ составила 15 млн руб.

«Проект строительства кладбища «Ростовское» (вторая очередь) рассматривается на протяжении двух лет. Заключался муниципальный контракт между управлением капитального строительства и подрядчиком. Проект пока еще даже не сдан. Его начинали проектировать в прошлом году», — цитируют СМИ ответ МКУ «Служба городских кладбищ».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Конструкторское бюро «ГСК «Дон» учреждено в 2005 году в Ростове. Предприятие специализируется на создании геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей. Генеральным директором является Татьяна Волохова, которая также владеет 1% уставного капитала. Остальной частью предприятия в равных долях владеют Раиса Кисленко и Гурам Имедашвили. В 2021 году выручка компании составила 59,9 млн руб., а чистая прибыль — 18,1 млн руб.

Как писал ранее «Ъ-Юг», о строительстве нового городского кладбища власти заявили еще в 2015 году. Строительство первой очереди вместимостью 30 тыс. захоронений было завершено в 2018 году, но открытие состоялось только в 2019 году из-за ряда нарушений в процессе строительства.

Анастасия Назарова