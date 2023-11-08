Зампреда спорткомитета Ленобласти будут судить за нападение на полицейского

Невский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении Оксаны Лагоды, которую обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). На сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области она значится в должности заместителя председателя.

По информации объединенной пресс-службы судов города, инцидент произошел в конце декабря минувшего года во время задержания отца Оксаны Лагоды – бывшего руководителя петербургского филиала «Росгранстроя» Леонида Лагоды, которому вменяют крупные хищения в должности заместителя директора «Ленобллеса». Об этом «Ъ-СПб» подробно рассказывал.

По версии следствия, госпожа Лагода, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на лестничной клетке в доме на проспекте Обуховской Обороны набросилась с кулаками на сотрудника полиции.

«При проведении следственных действий, нанесла не менее двух ударов рукой в голову инспектора специального полка полиции, удерживала его за форменное обмундирование с целью недопущения исполнения им своих должностных обязанностей. В результате Оксана Леонидовна причинила инспектору ссадину с кровоподтеком нижней губы и ссадины верхней»,— говорится в сообщении.

Сегодня же стало известно, что Василеостровский райсуд зарегистрировал уголовное дело в отношении Леонида Лагоды. К производству оно на данный момент не принято, однако, как уточнили в пресс-службе судов, совокупность статей предполагает наказание до 22,5 лет лишения свободы. Экс-чиновнику инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), присвоение или растрату имущества (ч.4 ст. 160 УК), отмывание денег (ч. 4 ст. 174.1 УК) и получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

Андрей Кучеров

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