В Екатеринбурге задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки

В Академическом районе Екатеринбурга задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки. Портал 66.ru со ссылкой на источник сообщает, что в отношении него возбуждено дело по статье ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

По данным издания, в полицию обратилась сама несовершеннолетняя. По ее словам, мужчина якобы изнасиловал ее 3 ноября на втором этаже подъезда дома на ул. Павла Шаманова. Впоследствии силовики начали проверку, в ходе которой выяснили, что девочка общалась с подозреваемым на протяжении около полугода.

Якобы, когда отношения между мужчиной и девочкой стали романтические, по обоюдному согласию произошел сексуальный контакт. После этого он якобы расстался со школьницей.

Официально в силовых структурах информацию не комментируют.

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