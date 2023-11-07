Задержан подозреваемый по делу о драке с полицейским в самарском ресторане

Установлен и задержан подозреваемый в причинении травм местным жителям во время драки в ресторане в Самаре. Происшествие случилось вечером в минувшее воскресенье, 5 ноября, в Ленинском районе города. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации полиции, в заведении произошел конфликт между местными жителями. Во время него двое граждан получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью жителю Самары 1996 года рождения (ч.1 ст. 111 УК РФ). По факту получения травм его знакомым 1984 года рождения проводится проверка. Установлено, что один из потерпевших является сотрудником городского УМВД.

Ранее прокуратура взяла на контроль расследование другой драки в Самаре. Происшествие случилось в местном кафе.

Георгий Портнов