На Кубани не зарегистрировали случаев заболевания гонконгским гриппом

На Кубани не выявили случаев заболевания гонконгским гриппом А (Н3N2). Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В течение недели случаи заболевания были зарегистрированы в нескольких регионах РФ. Болезнь протекает с симптомами обычного вируса. Для профилактики заболевания используют стандартную вакцину от гриппа.

В целом на Кубани за неделю с признаками ОРВИ обратились 2,3 тыс. человек. Грипп подтвердили у 39 человек с начала эпидсезона 2023-2024 годов. В ведомстве отметили, что все заболевшие не были привиты. Недельные эпидпороги в крае не превышены.

Анастасия Донскова

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