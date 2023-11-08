Гонконгский грипп: симптомы и чем опасен

В течение недели в нескольких регионах России были зафиксированы случаи заболевания гонконгским гриппом. Что известно об этом заболевании — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гонконгский грипп — это острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А. Этот штамм болезни получил название H3N2. Летальность болезни составляет не более 0,5%.

Когда появилась болезнь

Первая вспышка H3N2 была зафиксирована в Гонконге в июле 1968 года. Через месяц болезнь добралась до Сингапура, Малайзии, Тайваня, Южного Вьетнама и Филиппин. В сентябре H3N2 распространился в Индии, Иране, Таиланде, Японии, севере Австралии, западных штатах США и Европе. В начале 1969 года заболевание стало пандемией, добравшись до Африки и Южной Америки. Через четыре месяца после начала эпидемии была создана вакцина от H3N2. За время пандемии 1968–1970 годов от гонконгского гриппа умерло от 1 млн до 4 млн человек.

Как передается болезнь

Заразиться гонконгским гриппом можно от инфицированного человека воздушно-капельным или контактным путем.

При заболевании у людей наблюдаются:

— сухой кашель;

— першение в горле;

— головная боль;

— заложенность носа;

— выраженная слабость;

— диспепсия.

Как протекает болезнь

Инкубационный период инфекции составляет 1–2 дня. Болезнь начинается с резкого подъема температуры. Затем следует головная боль, покраснение глаз, болезненность при движении глазными яблоками, ознобы, боли в мышцах и суставах, нарушения пищеварения и слабость. После 1–2 суток появляются саднение в горле, заложенность носа и сухой кашель. Всего болезнь длится 10–14 дней.

Диагностика гонконгского гриппа

Чтобы выявить болезнь, необходимо обратиться к специалисту. Используются такие методы диагностики, как:

— объективный осмотр;

— лабораторные исследования крови;

— выявление инфекционных возбудителей с помощью ПЦР-диагностики. Существуют экспресс-тесты для диагностики гриппа в домашних и амбулаторных условиях;

— лучевая диагностика.

Лечение болезни

Современные вакцины от гриппа включают защиту от H3N2. Основным лечением являются противовирусные препараты. Кроме того, для симптоматической терапии используются дезинтоксикационные препараты, жаропонижающие средства, местные антисептики, муколитики, и сосудосуживающие капли в нос. Своевременное обращение за медицинской помощью и прием необходимых лекарств в большинстве случаев помогают избежать осложнений. Наиболее частыми последствиями H3N2 считаются бактериальные воспалительные процессы и инфекционно-токсический шок.