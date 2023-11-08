Гонконгский грипп: симптомы и чем опасен
В течение недели в нескольких регионах России были зафиксированы случаи заболевания гонконгским гриппом. Что известно об этом заболевании — в справке «Ъ».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Гонконгский грипп — это острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А. Этот штамм болезни получил название H3N2. Летальность болезни составляет не более 0,5%.
Когда появилась болезнь
Первая вспышка H3N2 была зафиксирована в Гонконге в июле 1968 года. Через месяц болезнь добралась до Сингапура, Малайзии, Тайваня, Южного Вьетнама и Филиппин. В сентябре H3N2 распространился в Индии, Иране, Таиланде, Японии, севере Австралии, западных штатах США и Европе. В начале 1969 года заболевание стало пандемией, добравшись до Африки и Южной Америки. Через четыре месяца после начала эпидемии была создана вакцина от H3N2. За время пандемии 1968–1970 годов от гонконгского гриппа умерло от 1 млн до 4 млн человек.
Как передается болезнь
Заразиться гонконгским гриппом можно от инфицированного человека воздушно-капельным или контактным путем.
При заболевании у людей наблюдаются:
— сухой кашель;
— першение в горле;
— головная боль;
— заложенность носа;
— выраженная слабость;
— диспепсия.
Как протекает болезнь
Инкубационный период инфекции составляет 1–2 дня. Болезнь начинается с резкого подъема температуры. Затем следует головная боль, покраснение глаз, болезненность при движении глазными яблоками, ознобы, боли в мышцах и суставах, нарушения пищеварения и слабость. После 1–2 суток появляются саднение в горле, заложенность носа и сухой кашель. Всего болезнь длится 10–14 дней.
Диагностика гонконгского гриппа
Чтобы выявить болезнь, необходимо обратиться к специалисту. Используются такие методы диагностики, как:
— объективный осмотр;
— лабораторные исследования крови;
— выявление инфекционных возбудителей с помощью ПЦР-диагностики. Существуют экспресс-тесты для диагностики гриппа в домашних и амбулаторных условиях;
— лучевая диагностика.
Лечение болезни
Современные вакцины от гриппа включают защиту от H3N2. Основным лечением являются противовирусные препараты. Кроме того, для симптоматической терапии используются дезинтоксикационные препараты, жаропонижающие средства, местные антисептики, муколитики, и сосудосуживающие капли в нос. Своевременное обращение за медицинской помощью и прием необходимых лекарств в большинстве случаев помогают избежать осложнений. Наиболее частыми последствиями H3N2 считаются бактериальные воспалительные процессы и инфекционно-токсический шок.