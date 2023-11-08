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В Сочи выделили участок под строительство теннисного центра

В Сочи выделили земельный участок под реализацию проекта теннисного центра. Об этом сообщила пресс-служба МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее.

Фото: пресс-служба МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее

Фото: пресс-служба МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее

Площадь земли составляет 127,6 тыс. кв. м. Участок расположен в поселке Вардане Лазаревского района. Договор аренды заключен на 10 лет. Инвестором выступает компания «Интенс Групп».

Ранее стало известно о строительстве теннисной академии в Адлере. На проект предусмотрено 22 млн руб. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года.

Анастасия Донскова

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