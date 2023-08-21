Новую теннисную академию в Сочи планируют построить к 2026 году

Строительство новой масштабной теннисной академии в Сочи планируют начать уже в 2023 году и завершить к концу 2025 года. Ежедневно спорткомплекс смогут посещать до 1,2 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В обсуждении проекта участвовала олимпийская чемпионка Елена Веснина, чье имя будет носить будущий объект. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что уже на стадии проектирования необходимо продумать вопросы логистики, удобного подвоза детей на занятия и достаточного количества парковочных мест.

«Современный спортивный центр даст дополнительный импульс развитию этого вида спорта. Проект новой академии впечатляет. Здесь будут открытые и крытые корты, развитая инфраструктура для тренировок и проведения различных соревнований»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Трехэтажный спорткомплекс возведут на площади 2,6 га в центральной части Адлерского района на базе существующей Адлерской теннисной академии. Общая площадь здания составит 9,5 тыс. кв. м. На его территории возведут 15 теннисных кортов. Среди них будут всесезонные крытые корты с тентовым навесом без стен, что позволит тренироваться в условиях жары. Также там разместят открытые площадки с беговыми дорожками и корты для пляжного тенниса. В административном корпусе будет тренажерный зал, комментаторские кабины, музей, конференц-зал, медкабинеты, раздевалки и офисные помещения для сотрудников.

Как сообщает пресс-служба мэрии Сочи, на проектирование объекта выделили 22,5 млн руб. из краевого и местного бюджетов. Уже определен подрядчик. Выход проекта из госэкспертизы запланирован на IV квартал 2023 года.

Татьяна Ручкина

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