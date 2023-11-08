«Яндекс 360» рассказал, какие спам-сообщения получают жители Петербурга

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

С начала этого года жители Санкт-Петербурга получили 4,8 млрд электронных писем через почтовые сервисы «Яндекс 360». Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

Около 3 млн писем каждый день уходят в папку «спам» или блокируются. В общей сложности за 2023 год подозрительными оказались 19% входящих сообщений. Как пояснили в «Яндексе», их выделяют с помощью технологии «Спамооборона». Скорость распознавания таких сообщений составляет несколько секунд — рост произошел в 30 раз благодаря изменению механизма по обновлению жалоб пользователей. Раньше реакция на спам-рассылку занимала от одной до пяти минут.

В первом полугодии текущего года у мошенников были популярны сообщения о возврате налогов, компенсации затрат, письма с вредоносными ссылками или вложениями в формате PDF. Также распространены оказались рассылки с розыгрышами, онлайн-казино, якобы денежными выплатами от крупных банков.

Кроме этого, злоумышленники стали часто выдавать себя за крупные известные компании и использовать их телефоны, IP-адреса, электронную почту. Таким образом пользователи переходят на поддельный сайт, где оставляют свои данные.

Алгоритмы «Спамообороны» анализируют несколько тысяч факторов: адрес, текст, вложения, ссылки. В компании пояснили, что для создания механизма переняли опыт пользователей, которые помечают в качестве спама нежелательные сообщения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Яндекс» расширил возможности еще одного своего сервиса — доставки с учетом погоды и дорожных пробок.

Анастасия Захарова

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