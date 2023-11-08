«Гигантам индустрии это может быть даже на руку»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о заявлениях главы ювелирного бренда относительно возможных ограничений, касающихся российских алмазов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Недавно я рассказывала о ярой критике плана Всемирного алмазного совета (WDC) по исключению российских товаров от главы крупнейшей бриллиантовой биржи Rapaport Мартина Рапапорта. Он выступил против того, что бремя исполнения пытаются возложить на торговцев. А это значит, что инициатива нагрузит торговлю обширными требованиями к аудиту, потребует времени, денег и найма новых сотрудников.

А вот компания De Beers, в отличие от Rapaport, решила инициативу поддержать. «Стремясь к совместному, согласованному и коллективному решению, поддерживающему цели G7, мы вместе с 22 организациями алмазной промышленности в рамках Всемирного алмазного совета продвигаем предложение "Алмазного протокола G7"»,— написал в открытом письме к лидерам «семерки» генеральный директор De Beers Эл Кук.

Как предполагается протоколом, импортеры будут указывать в счетах-фактурах, что камни не от добывающих компаний, работающих в России. В противном случае их будут проверять. Звучит все еще как слишком большое бремя, особенно для мелких участников индустрии. Таким гигантам, как De Beers, это может быть и не во вред, а даже на руку.