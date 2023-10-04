Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, на кого повлияет проект «Алмазный протокол G7» о введении дополнительных мер против российских алмазов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Наша задача не в том, чтобы обеспечивать соблюдение санкций. Не надо накладывать их на нашу торговлю. Таможня — это начало и конец любой правительственной программы санкций»,— с таким резким и не слишком характерным для себя заявлением выступил глава крупнейшей бриллиантовой онлайн-биржи мира Rapaport Мартин Рапапорт по поводу очередного проекта против бриллиантов российского происхождения.

Проект, получивший название «Алмазный протокол G7» был разработан по итогам обсуждения странами «семерки», а также Европейским союзом. Суть проекта — в необходимости введения дополнительных мер против российских алмазов.

Как это водится, бремя исполнения пытаются возложить на торговцев. А это значит, что инициатива нагрузит торговлю обширными требованиями к аудиту, потребует времени, денег и найма новых сотрудников. Именно с этим категорически не согласен Рапапорт. И тут лично я его позицию более чем поддерживаю. Думаю, большинство представителей алмазной торговли с этим согласиться.