Mr.Food приземлился у Шереметьево

Выкупив 1,7 га рядом с московским аэропортом Шереметьево, владелец холдинга Family Garden рассчитывает запустить здесь новое производство готовой еды. Затраты на создание фабрики-кухни могут превысить 500 млн руб. Сейчас большой спрос на готовые блюда у ритейлеров, но, предупреждают эксперты, дальнейший рост этого сегмента пока неочевиден.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Бизнесмен Ерванд Галстян выкупил у «Дом.РФ» участок площадью 1,7 га у поселка Чашниково Химкинского района рядом с аэропортом Шереметьево, следует из данных ГИС «Торги». Сумма сделки составила 103,9 млн руб. В «Дом.РФ» пояснили “Ъ”, что у инвесторов нет никаких обязательств относительно дальнейшего развития актива. Ерванд Галстян через представителя передал “Ъ”, что на площадке планируется построить большую фабрику готового питания «Юнион Фуд». Партнер NF Group Константин Фомиченко оценивает инвестиции в такой проект в 300–500 млн руб.

Господин Галстян владеет ресторанным холдингом Family Garden, основанным в 2013 году. В партнерстве с Аркадием Новиковым он развивает, в частности, рестораны «Сыроварня», «Клево», Medusa. Также бизнесмен контролирует торговый комплекс «Апельсин» в Сочи, сервис доставки Panda Sushi и пищевое производство Mr.Food. Последнее поставляет продукцию в ресторанные и торговые сети, включая KFC, Burger King, «Вкусно — и точка», Cofix, «Вкусвилл», «Лента».

Под брендом Mr.Food, вероятно, будет работать и фабрика-кухня у аэропорта Шереметьево: сейчас от лица этой компании на ресурсе hh.ru открыты несколько вакансий, появившихся в связи с запуском новой производственной площадки по адресу участка. Юрлицом проекта выступает ООО «Корона-ФУД», которым, по данным Kartoteka.ru, владеет Артем Амалян.

Господин Галстян пояснил, что одна фабрика-кухня Mr.Food уже работает в Химках, в микрорайоне Сходня. Но ее мощностей, по его словам, не хватает из-за большого спроса. Площадь этого объекта составляет 30 тыс. кв. м, в год он производит 50 тыс. тонн продукции. Еще одну фабрику-кухню площадью 70 тыс. кв. м бизнесмен рассчитывает открыть в Краснодаре. «Сейчас ведутся переговоры с местными властями для поддержки в открытии производства»,— пояснил он. Весной 2023 года инвестиции в этот проект оценивались в 12 млрд руб.

Объем рынка готовой еды сейчас растет. Его совокупный объем по итогам 2022 года аналитики Россельхозбанка оценивали в 216 тыс. тонн, что на 27,1% больше год к году. К 2025 году, как прогнозируют эксперты, этот показатель может увеличиться до 800 тыс. тонн. Оборот продаж в этом сегменте в 2022 году в Россельхозбанке оценивали в 2,3 трлн руб., что больше на 4,7% год к году. По данным NielsenIQ, продажи готовой еды в розничных сетях за 2022 год выросли на 21% в денежном выражении: 56% оборота приходится на готовые салаты и хлебобулочные изделия.

Во «Вкусвилл» называют готовую еду одной из самых популярных категорий у покупателей, на нее приходится 17% в выручке компании. Темпы роста продаж здесь выше, чем по сети в среднем, добавили в компании. Коммерческий директор Cofix Яна Алхутова говорит о наличии потребности в расширении мощностей поставщиков: «Это влияет не только на количество ассортимента, но и на скорость внедрения новинок, и, как следствие, на оборот». По ее словам, в период активной ротации ассортимента продажи еды в сети растут на 15%. Во «Вкусвилл» также обращают внимание на важность обновления ассортимента. «Покупатель выбирает полюбившиеся блюда и, видя новинку, не может пройти мимо, так растет наполняемость чека»,— отмечают в сети.

Гендиректор Restcon Елена Перепелица говорит, что сейчас многие рестораторы переходят на заказ готовых блюд и полуфабрикатов, стремясь сократить затраты и риски при открытии новых заведений. Но сам по себе ресторанный рынок, по ее словам, демонстрирует сдержанную динамику — это будет ограничивать и развитие сегмента готовых блюд.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев