Пять уральских предприятий вошли в рейтинг Forbes лучших работодателей России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 125 компаний, которые стали лучшими работодателями России. Рейтинг разделен на четыре категории: «золото», «серебро», «бронза» и «платина». В «золотой» список вошли три уральских предприятия: «ВСМПО-Ависма», «СКБ Контур» и Naumen, заняв шестое, 37 и 57 места соответственно из 62 предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

При составлении рейтинга учитывались критерии ESG-повестки, которая подразумевает заботливое отношение к природе, работникам и обществу. Также оценивался штат сотрудников. В «ВСМПО-Ависма» работают 17,718 тыс. человек, в «СКБ Контур» — 10,532 тыс. человек, в Naumen — 1,001 тыс. человек.

В «платиновый» список вошли «Новатэк» и «Сибур Холдинг» с численностью сотрудников 19,570 тыс. человек и 39,103 тыс. человек соответственно.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в список Forbes россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2019-2021 года попали уральские предприниматели Леонид Михельсон (владеет 30,6% акций «Сибура»), Геннадий Тимченко (23,49% «Новатэка» и 14,5% «Сибура»), Роман Абрамович (владеет 28,7% «Евраз»), а также основатель «Ренова» Виктор Вексельберг и бывший владелец группы «Синара» и Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский.

Анастасия Таначева

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