ВС РФ отказался рассматривать жалобы на взыскание убытков с РКЦ «Прогресс»

Верховный суд России отказался рассматривать жалобы на тему взыскания с РКЦ «Прогресс» убытков. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Разбирательство касалось 4,7 млрд руб., которые пыталась взыскать с самарского завода госкорпорация «Роскосмос». В 2017 году изготовленный на РКЦ «Прогресс» космический аппарат «Ресурс-П» № 2, принятый в эксплуатацию в 2015 году, вышел из строя.

Срок службы оборудования должен был составить пять лет. Починить спутник не удалось, поэтому «Роскосмос» исключил «Ресурс-П» № 2 из состава орбитальной группировки. После этого госкорпорация попыталась взыскать с завода убытки.

В сентябре Арбитражный суд Москвы отказал «Роскосмосу» в удовлетворении требований. Но при повторном рассмотрении иска частично удовлетворил требования. С самарского предприятия было взыскано 2,7 млрд руб.

Апелляционная и кассационная инстанция не стали менять это решение. Госкорпорация и завод пытались оспорить его в Верховном суде РФ, но безуспешно.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Прогрессу" не хватило "Ресурса-П"».

Георгий Портнов