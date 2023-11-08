Михаил Евраев выразил соболезнования в связи с гибелью Александра Фрязимова

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выразил соболезнования семье погибшего в СВО депутата муниципального совета Ростова и директора кадетской средней образовательной школы имени Родионова Александра Фрязимова. Соболезнования глава региона написал в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Фрязимов

Фото: Михаил Евраев, Telegram Александр Фрязимов

Фото: Михаил Евраев, Telegram

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 51-летний Александр Фрязимов ушел добровольцем на СВО после окончания учебного года, в июне. «Следуя своей жизненной позиции, я не мог поступить иначе, это мой путь»,— сказал тогда перед коллективом школы директор.

Губернатор написал, что Александр Фрязимов погиб на Донбассе. Погибший также был тренером по рукопашному бою, учителем физкультуры и военным воспитателем в кадетском корпусе имени В.Ф. Маргелова.

«Александр Фрязимов навсегда останется в нашей памяти примером доблестного служения Родине, профессионализма и мужественности. Искренние соболезнования родным и близким. Каждое сообщение о гибели наших ребят — это всегда боль, сопереживание и скорбь. Вечная память нашим героям»,— написал Михаил Евраев.

Алла Чижова