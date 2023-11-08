Эпидпорог по ОРВИ превышен в Самарской области среди жителей от 15 лет и старше

Превышение эпидемического порога на 53% зарегистрировано в Самарской области среди населения в возрастной группе 15 лет и старше. Статистику по заболеваемости за минувшую неделю опубликовало региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«За 44 неделю 2023 года в Самарской области зарегистрировано 12608 случаев ОРВИ, показатель на 10 тыс. населения – 40,3, что ниже эпидпорога на 7,9%»,— говорится в сообщении.

По итогам лабораторного мониторинга кроме COVID-19 в Самарской области циркулирует парагрипп, аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы и сезонные коронавирусы.

По состоянию на 3 ноября в Самарскую область поступило около 1,2 млн доз вакцин «УльриксКвадри» и «Совигрипп» от сезонного гриппа для иммунизации детей и взрослых. В регионе привито более 1,1 млн человек. Это 35,4% от общего числа населения Самарской области.

Ранее в Самарской области также было зафиксировано превышение эпидпорога по ОРВИ. Рост показателя среди жителей региона в возрасте 15 лет и старше составил 49,6%.

Георгий Портнов