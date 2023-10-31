В Самарской области зафиксировано превышение эпидпорога по ОРВИ

Эпидпорог по ОРВИ превышен в Самарской области среди жителей в возрасте 15 лет и старше. Рост показателя составил 49,6%. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«За 43 неделю 2023 года в Самарской области зарегистрировано 14055 случаев ОРВИ, показатель на десять тыс. населения – 44,9, что выше эпидпорога на 0,4%»,— говорится в сообщении.

При этом в регионе заболеваемость ниже эпидемического порога среди жителей в возрасте до двух лет (на 57,7%); трех – шести лет (на 55,5%) и семи – 14 лет (на 25,5%). По сравнению с предыдущей 42 неделей заболеваемость ОРВИ в Самарской области выросла среди совокупного населения на 0,1%. В прошлом периоде в регионе было зафиксировано более 14 тыс. случаев ОРВИ. Показатель на десять тыс. населения в Самарской области был равен 44,8.

Кроме того, на 42 неделе в регионе заболеваемость выросла среди жителей в возрастных группах трех – шести лет (на 0,2%), 15 лет и старше (на 7,7%). Снижение заболевших ОРВИ за отчетный период было зафиксировано в Самарской области среди населения в возрасте до двух лет (на 1,7%) и семи – 14 лет (на 6,5%).

Ранее в Самарской области среди жителей 15 лет и старше также было зафиксировано превышение эпидпорога по ОРВИ. Рост был равен 56,9%. Показатель на десять тыс. человек населения составил 35,2.

Георгий Портнов